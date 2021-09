La presidente della Commissione Ue al discorso sullo stato dell'Unione: "Siamo leader per i vaccini"

E’ pronto un piano di investimenti per la sanità in Europa da 50 miliardi. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante il discorso sullo stato dell’Unione. “Siamo leader nel mondo per i vaccini” ha poi spiegato la presidente della Commissione, sia per numero di vaccinati, il 79% degli europei, che per aiuti ad altri Paesi. “Oggi sono stati creati 400 milioni di certificati Covid in tutta Europa” ha poi spiegato. Sull’Afghanistan ha aggiunto: “Aumenteremo ulteriormente gli aiuti umanitari di 100 milioni di euro”. Von der Leyen ha anche lanciato l’idea del 2022 “anno europeo dei giovani”.

