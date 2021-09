Polizia cerca un 20enne: avrebbe sparato dopo essere stato buttato fuori da un locale

Un morto e sette feriti in una sparatoria, avvenuta in mattinata (ora locale) in un locale di Wichita, nel Kansas. Secondo le fonti ufficiali, la polizia sta cercando il colpevole, un uomo di 20 anni. La sparatoria è avvenuta intorno a mezzanotte e mezza (ore 7.30 di Roma) all’Enigma Club & Lounge, secondo quanto riportato dal capitano della polizia Wendell Nicholson, dopo che l’uomo è stato buttato fuori dal locale. Per gli investigatori il ventenne sarebbe poi tornato al club con un’arma da fuoco e avrebbe sparato contro i proprietari del locale dal marciapiede.

L’emittente televisiva KSN ha riferito che la vittima sarebbe un un 30enne, morto per le ferite riportate. Le autorità non hanno reso pubblici, al momento, né il nome dell’uomo ucciso né quelli dei sette feriti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata