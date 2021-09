La cancelliera tedesca parla ad una ventina di giorni alle elezioni

“La via migliore per il nostro Paese è un governo federale guidato dalla Cdu/Csu, con Armin Laschet come cancelliere”. Ad una ventina di giorni dalle elezioni che disegneranno il prossimo Bundestag, parla la cancelliera Angela Merkel: “non è indifferente, chi governerà questo Paese, perché questo governo si batterà per stabilità, affidabilità, moderazione e mediazione. È esattamente ciò di cui la Germania ha bisogno”, ha aggiunto, secondo i media tedeschi.

Merkel ha fatto riferimento a un possibile governo dell’Spd con die Linke, parlando poi del futuro della Nato e dell’Europa, di politiche economiche e fiscali. Dai banchi della sinistra si sono sollevati commenti negativi di contestazione nei suoi confronti.

