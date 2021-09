Caccia all'uomo: erano in una struttura di massima sicurezza

(LaPresse) – La polizia israeliana è alla ricerca di sei prigionieri palestinesi fuggiti da una struttura di massima sicurezza nel nord del Paese: gli uomini sono fuggiti dalla prigione di Gilboa attraverso un tunnel e sembrano aver ricevuto un aiuto esterno. Tra i prigionieri c’è Zakariye Zubeidi, un ex comandante dell’ala militare di al-Fatah, le Brigate dei martiri di al-Aqsa, e tre militanti della Jihad islamica che stanno scontando l’ergastolo per il coinvolgimento in attacchi mortali contro israeliani. La polizia ha istituito posti di blocco e sta conducendo pattugliamenti nella zona.

