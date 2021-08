In Louisiana e Mississippi un milione di persone senza elettricità

(LaPresse) – Il passaggio dell’uragano Ida in Louisiana e Mississippi ha lasciato un milione di persone senza elettricità. A Crown Point, in Louisiana, i soccorrittori sono intervenuti con imbarcazioni ed elicotteri per prelevare le persone rimaste bloccate dalle inondazioni.

