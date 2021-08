Tra gli obiettivi delle autorità anche diminuire gli incidenti e rendere la città più sicura

A Parigi le auto da oggi possono andare al massimo a 30 km/h in quasi tutta la città. Le autorità hanno deciso di abbassare il limite di velocità per cercare di ridurre le emissioni inquinanti e anche per diminuire gli incidenti e rendere più sicura la capitale francese. La decisione ha scatenato polemiche con guidatori e tassisti sul piede di guerra ma secondo i sondaggi la maggior parte dei parigini è favorevole.

