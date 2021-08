Il presidente Usa torna a parlare dopo l'uccisione di due membri del gruppo terroristico nel Nangarhar: "Possibile nuovo attacco a Kabul"

Il presidente americano Joe Biden sabato è tornato a parlare della situazione in Afghanistan dopo che in un raid americano con un drone sono stati uccisi due membri dell’Isis K e ferito un terzo nella provincia di Nangarhar. “Avevo detto saremmo andati dietro ai responsabili dell’attacco e lo abbiamo fatto. Il raid non è stato l’ultimo. Continueremo a cercare i responsabili dell’attacco ai quali la faremo pagare”, dice in una nota il leader della Casa Bianca. Per il presidente è “altamente probabile” che nelle prossime 24-36 ore si verifichi un nuovo attacco terroristico a Kabul”

