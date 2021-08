Il diplomatico soccorre un piccolo spaventato: gli scatti condivisi dalla Farnesina

Il console italiano a Kabul Tommaso Claudi aiuta un bambino impaurito all’aeroporto di Kabul. Il gesto del diplomatico nell’inferno afghano è stato immortalato in due scatti, condivisi inizialmente dal segretario generale della Farnesina, Ettore Sequi, e in seguito dallo stesso Ministero degli Esteri. 31 anni, Claudi, si trovava nella zona dell’aeroporto dove ogni giorno si ammassano in migliaia per tentare di lasciare il Paese dopo la salita al potere dei talebani: un bambino, impaurito dalla casa, è stato sollevato dal console che lo ha in seguito tranquilizzato.

