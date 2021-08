Oggi le dichiarazioni di Biden sulle evacuazioni. Wsj: Cablo avviò Blinken sul rischio di caduta di Kabul

È appena decollato da Kabul un C130J dell’Aeronautica Militare con a bordo un totale di 103 passeggeri. Le persone evacuate saranno trasportate in Kuwait e li trasferite su un KC767 con cui raggiungeranno l’Italia nelle prossime ore. Inoltre, questa mattina a Fiumicino sta per giungere un volo charter messo a disposizione in Kuwait dalla Onlus ‘Nove’ sul quale sono stati imbarcati i 104 afghani evacuati ieri da un altro C130J partito da Kabul.

Dal giugno scorso, quando con l’operazione Aquila 1 furono portati nel nostro Paese 228 afghani, sono circa 900 gli ex collaboratori e loro familiari evacuati dall’Afghanistan e circa 800 quelli trasferiti in Italia. La Difesa ha messo in campo per l’operazione Aquila Omnia, pianificata e diretta dal COVI Comando Operativo di Vertice Interforze, comandato dal Generale Luciano Portolano, 8 aerei, 4 KC767 che si alternano tra l’area di operazione e l’Italia e 4 C130J, questi ultimi dislocati in Kuwait, da cui parte il ponte aereo per Kabul. Sono oltre 1500 i militari italiani del Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI) impegnati su disposizione del ministro della Difesa Lorenzo Guerini in questa complessa operazione per il ponte aereo Roma-Kabul. Personale del Joint Force HQ (JFHQ), del Comando Operazioni Forze Speciali (COFS), della Joint Evacuation Task Force (JETF), della Joint Special Operation Task Force (JSOTF), del Comando Operazioni Aerospaziali AM (COA), della 46^ Brigata Aerea, del 14° Stormo dell’Aeronautica Militare, della Task Force Air di Al Salem (Kuwait), oltre a tutti i militari delle Forze Armate e dei Carabinieri preposti alla accoglienza e gestione al loro arrivo in Italia.

Oggi le dichiarazioni di Biden sulle evacuazioni

Il presidente Usa Joe Biden farà alcune dichiarazioni in merito alle evacuazioni di civili in corso dall’Afghanistan. Lo rende noto il New York Times: il discorso di Biden si terrà alle 13 ora locale, le 19 in Italia.

Wsj: Cable diplomatico avvisò Blinken sul rischio di caduta di Kabul

Una ventina di funzionari del Dipartimento di Stato in servizio presso l’ambasciata americana a Kabul inviarono lo scorso 13 luglio un cable diplomatico al segretario di Stato Antony Blinken informandolo del possibile crollo della capitale dopo il 31 agosto, data di scadenza del ritiro delle truppe americane. Lo scrive in esclusiva il Wall Street Journal. Secondo il giornale statunitense il cablogramma avvertiva dei rapidi guadagni territoriali dei Talebani e del successivo crollo delle forze di sicurezza afghane e conteneva raccomandazioni sui modi per mitigare la crisi e accelerare l’evacuazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata