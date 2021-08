Al lavoro centinaia di uomini per contenere il rogo

(LaPresse) Centinaia di vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere un enorme rogo che da 4 giorni brucia a nord-ovest di Atene. In fiamme una foresta di pini vicina al villaggio di Vilia, a circa 60 km dalla capitale greca. Le squadre greche sono supportate da colleghi arrivati dalla Polonia. In arrivo nella zona forti venti che potrebbero rendere difficili le operazioni di contenimento dell’incendio. Il rogo di Vilia è l’ultimo di centinaia che hanno devastato tutta la Grecia ad agosto, alimentati dalla peggiore ondata di caldo nel paese negli ultimi 30 anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata