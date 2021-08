I miliziani hanno esortato le donne a unirsi al loro governo

I talebani hanno annunciato un'”amnistia” in tutto l’Afghanistan e hanno esortato le donne a unirsi al loro governo. I’intervista alla TV di Stato, un funzionario talebano ha annunciato una “amnistia” per tutti in Afghanistan, esortando le persone a tornare al lavoro.

