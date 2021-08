Impedirebbe ai proprietari non europei di avere partecipazioni di controllo nelle società di media polacche

Questa sera in Polonia si sono svolte manifestazioni a livello nazionale contro un disegno di legge visto come uno sforzo del partito nazionalista al governo per mettere a tacere un’emittente televisiva indipendente di proprietà degli Stati Uniti, che critica il governo. Tecnicamente, il disegno di legge impedirebbe ai proprietari non europei di avere partecipazioni di controllo nelle società di media polacche. In pratica, spingerebbe la società americana Discovery Inc. a vendere la sua quota di controllo in TVN, una rete con molti canali che gestisce la stazione di tutte le notizie TVN24 e ha un programma di notizie serali di punta, che viene visto da milioni di persone ogni giorno. La posta in gioco nell’approvazione del disegno di legge è la reputazione della Polonia per la libertà dei media e come luogo in cui le aziende straniere possono fare affari. La proposta sta già mettendo a dura prova i rapporti con gli Stati Uniti, un alleato fondamentale per Varsavia. Il partito di governo polacco, Law and Justice, ha cercato a lungo di nazionalizzare i media, citando la sicurezza nazionale, e afferma che la legge allineerebbe la Polonia con altri Paesi europei, tra cui Francia e Germania, che limitano la proprietà straniera nel settore dei media. Cita il rischio che i media siano controllati da potenze ostili come Russia e Cina. Il primo ministro Mateusz Morawiecki ha detto che la legge non è diretta contro nessuno, ma cerca di proteggere la società polacca. Ha affermato, ad esempio, che entità straniere stanno cercando di influenzare il dibattito pubblico in Polonia sulle vaccinazioni contro il Covid-19. “E’ attraverso i media che altri Paesi influenzano la nostra vita sociale”, ha detto in una conferenza stampa. Il disegno di legge è stato presentato il mese scorso. La sua possibilità di passare è alta ma non è certa perché Jaroslaw Gowin, un vice primo ministro che guida un piccolo partito nel governo di coalizione di destra della Polonia, vede il disegno di legge come un attacco al pluralismo.

“La politicizzazione del rinnovo della licenza per l’operatività di TVN24”, ha commentato il presidente e Ceo di Discovery Int., Jean-Briac Perrette, “è una vera preoccupazione, così come il voto che avrà luogo nel Parlamento polacco questa settimana – non solo per noi come azienda, ma per il popolo polacco, per l’economia polacca e qualsiasi azienda che investe in Polonia. Lo stato di diritto e la libertà dei media sono una parte cruciale di ogni democrazia e continueremo a difendere con forza il ruolo di TVN come principale fornitore di notizie indipendente del Paese”. “Un quadro normativo imprevedibile dovrebbe essere molto preoccupante per tutti i potenziali investitori nel mercato. Spero che i legislatori e i politici polacchi alla fine condividano questo punto di vista”, ha concluso Perrette.

