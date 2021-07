Le abitazioni danneggiate dall'ondata di maltempo nella cittadina del Nord-Reno Westfalia

(LaPresse) – Gli abitanti di Blessem in Nord-Reno Westfalia che erano stati evacuati per l’ondata di maltempo che ha investito la Germania occidentale hanno fatto ritorno nelle loro case, pesantemente danneggiate dall’alluvione. Le forti piogge hanno provocato la morte di 177 persone nel paese. Nei volti delle persone la disperazione per le condizioni delle loro case ma anche la voglia di ripulire e riparare le abitazioni.

