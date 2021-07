A bordo dell'aereo c'era un ragazzo di 18 anni, Landon Lucas

(LaPresse) Il pilota di un ‘banner plane‘ (i piccoli velivoli utilizzati per pubblicità nei cieli) ha compiuto un atterraggio di emergenza su un ponte di Ocean City, nel sud del New Jersey. L’atterraggio di fortuna, hanno fatto sapere le autorità locali, non ha causato alcun ferito. A bordo dell’aereo c’era un ragazzo di 18 anni, Landon Lucas, il quale ha riferito che il suo mezzo ha iniziato ad avere problemi al motore mentre volava sopra il parco di divertimenti di Steel Pier, a Atlantic City. Lucas ha rilasciato lo striscione pubblicitario nell’oceano e ha cercato di volare verso il vicino aeroporto municipale di Ocean City quando ha notato un’interruzione nel traffico nelle corsie in direzione ovest della strada rialzata della Route 52, che collega Ocean City e Somers Point. Lucas ha così deciso di far atterrare l’aereo in sicurezza sul ponte. I funzionari hanno detto che il velivolo non è stato danneggiato. L’incidente rimane comunque sotto inchiesta.

