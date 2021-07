Diversi feriti in quattro conflitti armati: gli inquirenti seguono la pista delle gang

Due persone sono morte e almeno cinque sono rimaste ferite in quattro diverse sparatorie avvenute a Portland, in Oregon, una città che ha visto aumentare la violenza e il tasso di omicidi negli ultimi sei mesi. Il sindaco Ted Wheeler ha dichiarato che farà pressioni per avere più ufficiali e risorse per la polizia della città, che nell’ultimo anno ha perso 125 unità. Ci sono state circa 570 sparatorie a Portland finora quest’anno, più del doppio del numero registrato nello stesso periodo dell’anno scorso. Una delle vittime è una ragazza di 18 anni. Gli investigatori seguono la pista della rivalità tra gang, ma per ora non escludono altre ipotesi.

