Migliaia di persone al Cruïlla Festival: "Sensazione incredibile stare in mezzo alla gente"

Migliaia di persone hanno preso parte a un Festival musicale che si è tenuto a Barcellona come nuovo test per poter partecipare a eventi musicali anche in pandemia. “La sensazione di stare con tanta gente insieme è incredibile” dice una ragazza che partecipa al Festival, rigorosamente con mascherina Ffp2 e tampone negativo. Tante le persone che hanno partecipato al Cruïlla Festival: gli organizzatori puntano a 25 mila al giorno. “Ci sono mascherine, controlli, l’ambiente è sicuro” dice un altro partecipante.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata