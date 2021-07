Arriveranno nella cittadina bosniaca l'11 luglio, giorno della commemorazione del massacro

(LaPresse) Migliaia di persone sono partite in cammino per ripercorrere le ultime tappe delle vittime del massacro di Srebrenica avvenuto in Bosnia, nel 1995, in cui oltre 8.000 uomini e ragazzi musulmani bosniaci sono stati uccisi dai serbi guidati da Mladic. Molti di coloro che hanno cercato di fuggire, con un caldo torrido e senza cibo né acqua, sono caduti in un’imboscata lungo le strade e sono stati fucilati sul posto o portati in fosse comuni. Dal 2004 migliaia di persone dalla Bosnia e dall’estero si riuniscono per ripercorrere a ritroso il cammino delle vittime e arrivano a Srebrenica in tempo per l’annuale cerimonia di commemorazione dell’11 luglio.

