Almeno un morto, decine i feriti e una vasta area della città evacuata dopo l'esplosione in una fabbrica

(LaPresse) Fumo nero nei cieli di Bangkok, dopo l’incendio divampato in seguito ad un’esplosione in una fabbrica che produceva schiuma e pellet di plastica. Almeno una persona è morta e decine sono rimaste ferite, mentre una vasta area intorno al luogo dell’esplosione è stata evacuata per paura di fumi tossici e sostanze chimiche.

