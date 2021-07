Cinque feriti gravi e un disperso. Le autorità raccomandano di chiudere le finestre

(LaPresse) – E’ di diversi feriti e un disperso il bilancio dell’incendio scoppiato in una raffineria di petrolio in Romania, a Navodari. Alti pennacchi di fumo nero nel cielo sopra la città. Immediati i soccorsi, con i vigili del fuoco che hanno cercato di domare le fiamme e un elicottero che ha trasporato cinque persone ferite in modo grave, una delle quali con il 45% di ustioni sul corpo, hanno detto i funzionari. Ancora sconosciute le cause del rogo. Ai cittadini è stato consigliato di chiudere le finestre per proteggersi dal fumo.

