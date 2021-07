Il governo proclama un giorno di vacanza per le temperature bollenti

(LaPresse) – Non dà tregua l’ondata di calore che sta investendo l’Iraq. Il governo giovedì 1 luglio ha indetto una giornata supplementare di vacanza. Le temperature nella capitale Baghdad e in altre province hanno toccato i 48 gradi. In molte parti del paese si sono registrati blackout elettrici.

