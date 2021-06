In un quartiere commerciale di un sobborgo di Denver

(LaPresse) – Un uomo armato ha sparato e ucciso un agente e un’altra persona in un quartiere commerciale di un sobborgo di Denver, in Colorado, prima di essere colpito a morte dalla polizia: lo hanno riferito le autorità americane. Un agente ha risposto a una chiamata alle 13.15 ora locale per un incidente sospetto vicino alla biblioteca nella città di Arvada, e circa 15 minuti dopo, è arrivata una chiamata al 911 per i colpi sparati e l’ufficiale colpito, ha detto il vice capo Ed Brady in una conferenza stampa.

Arvada Police, shooting in Olde Town Arvada. One office down, securing the area of 57 and Olde Wadsworth. PIO on scene update to follow. — Arvada Police (@ArvadaPolice) June 21, 2021

L’ufficiale che è stato ucciso è stato identificato come Gordon Beesley, un veterano del dipartimento di Arvada in servizio da 19 anni, ha detto la polizia secondo The Denver Post. Un’altra persona che si ritiene sia stata colpita dall’uomo armato è stata portata in ospedale ed è morta. Anche l’aggressore è stato colpito e ucciso.

