Un uomo ha aperto il fuoco sulla folla nella zona dei locali

Paura ad Austin, in Texas, dove nella notte tra sabato e domenica un uomo ha aperto il fuoco sulla folla scatenando il panico. Almeno 13 le persone rimaste ferite secondo quanto riportano i media americani, almeno due quelle ricoverate in gravi condizioni. La sparatoria è avvenuta in pieno centro, nella zona della movida cittadina. Il sospetto, non ancora identificato, si è dato alla fuga ed è ancora ricercato. La stessa cittadina texana era stata teatro di un’altra sparatoria poco più di un mese fa, il 18 aprile, in cui sono morte tre persone.

