A bordo pellegrini: a causare l'incidente sarebbe stata la negligenza del conducente

Un autobus che trasportava pellegrini si è ribaltato su un’autostrada in Pakistan ed è caduto in un burrone. Almeno 20 i morti, oltre 50 i feriti. L’incidente è avvenuto a Khuzdar, nella provincia del Baluchistan. I passeggeri avrebbero ripetutamente avvertito l’autista di stare più attento, visto che guidava in modo spericolato. A causare l’incidente sarebbe stata proprio la negligenza del conducente.

