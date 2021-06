Spari durante una festa privata, in ospedale un 25enne

Due italiani sono stati feriti da colpi di arma da fuoco ad Ibiza. E’ successo nella notte tra venerdì e sabato nei pressi del poligono Ca Na Palava nella zona di Sant’Eularia. Lo riportano i media locali. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un 25enne, trasportato in ospedale in gravi condizioni, e di un 35enne ferito in maniera lieve. Il fatto sarebbe occorso durante una festa privata quando un auto con alcune persone a bordo si sarebbe avvicinata e da lì sarebbero partiti i colpi di arma da fuoco.

