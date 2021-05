Al via, dunque, il suo quarto mandato di sette anni. L'elezione descritta illegittima e una farsa dall'Occidente

(LaPresse) – Festa per le strade di Damasco dopo che il presidente siriano Bashar al-Assad è stato rieletto in maniera schiacciante con il 95,1% dei voti. Al via, dunque, il suo quarto mandato di sette anni. L’elezione descritta come illegittima e una farsa dall’Occidente e dalla sua opposizione.

