A Bogotà corteo per dire no alle repressione delle dimostrazioni anti-governative

(LaPresse) – Centinaia di dimostranti sono scesi in piazza a Bogotà in Colombia per protestare contro la violenza della polizia, dopo che nelle manifestazioni delle scorse settimane sono state uccise decine di persone, portando a 43, secondo l’opposizione, le vittime. L’ondata di protesta è iniziata a fine aprile contro la proposta del presidente Ivan Duque di un aumento delle tasse, diventando poi un movimento di denuncia della povertà e della disoccupazione crescente che affliggono il paese.

