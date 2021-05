Slogan al grido di "Palestina libera"

(LaPresse) Migliaia di persone sono scese in strada a Chicago, negli Stati Uniti seguendo gli esempi di New York e Los Angeles per manifestare solidarietà al popolo palestinese. Un corteo enorme si è snodato lungo le strade della “Windy City”, cori e slogan al grido di ‘Palestina libera’ e ‘Libertà per Gaza’ oltre a centinaia di bandiere palestinesi.

