Le parole di Mohamed Shtayyeh : "Israele sta commettendo uno dei più grandi crimini, punibili dal diritto internazionale"

(LaPresse) Il premier palestinese Mohamed Shtayyeh fa appello alla comunità internazionale chiedendo un intervento immediato per mettere fine alle violenze in Medio Oriente. Secondo il primo ministro palestinese “Israele sta commettendo uno dei più grandi crimini, punibili dal diritto internazionale”. “Seguiamo quello che sta succedendo minuto per minuto e chiediamo alla comunità internazionale di intervenire. Ma Israele, fino a questo momento, non risponde a nessuno”, ha dichiarato Shtayyeh.

