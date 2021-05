Manifestazioni a Boston, Brooklyn e Washington

(LaPresse) РManifestanti filo-palestinesi sono scesi nelle strade di Washington, negli Stati Uniti, per chiedere la fine degli attacchi aerei israeliani sulla Striscia di Gaza. Manifestazioni simili si sono svolte anche in altre città degli Stati Uniti, tra cui Los Angeles, Boston e New York City.

