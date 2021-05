Il corteo non era stato autorizzato dalle autorità

(LaPresse) – A Parigi i manifestanti filo-palestinesi hanno deciso di marciare nonostante il divieto emesso dalle autorità e confermato dal tribunale amministrativo. La polizia ha usato i lacrimogeni per disperdere i dimostranti, scesi in piazza in segno di solidarietà ai palestinesi dopo i raid israeliani nella Striscia di Gaza in risposta ai lanci di razzi di Hamas. Il divieto è scattato dopo che nel 2014 una manifestazione analoga era sfociata in guerriglia urbana nella capitale francese.

