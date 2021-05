Migliaia di auto davanti al consolato israeliano

Migliaia di persone hanno sfidato il coprifuoco notturno a Istanbul per protestare contro le violenze di Israele nella Striscia di Gaza. L’evento in supporto dei palestinesi è stato organizzato da una ong che ha chiesto ai dimostranti di guidare, bloccando con le auto la strada, e ritrovarsi di fronte al consolato israeliano in città. Dopo l’escalation di violenze degli ultimi giorni, nella notte l’esercito israeliano ha sferrato un attacco militare a Gaza, che ha provocato la morte di diverse persone. Il conteggio delle vittime palestinesi per il momento è di 35 morti, tra i quali 12 bambini. Cinque gli israeliani uccisi in seguito al lancio di razzi di Hamas.

