Per la portavoce Dana Spinant "Londra non rispetta accordi", ma il premier britannico Boris Johnson ha "sottolineato il suo incrollabile sostegno a Jersey"

I pescherecci francesi che per protesta presidiavano il porto di St Helier, all’isola di Jersey, si sono allontanati. Lo ha riferito Bbc, sottolineando che le barche sono partite dopo la conclusione tra i colloqui fra i pescatori francesi e i politici dell’isola. Una cinquantina di pescherecci si era radunata nei pressi del porto per opporsi alle condizioni dei diritti di pesca: due navi da guerra britanniche pattugliano le acque vicino all’isol, mentre in tutta risposta la Marina francese aveva inviato imbarcazioni militari nell’area.

L’Europa è intervenuta sull’escalation di tensione nel canale della Manica tra Regno Unito e Francia. “Seguiamo la situazione e chiediamo moderazione, calma e che le parti coinvolte” ne “discutano con calma”, ha dichiarato la portavoce della Commissione europea, Dana Spinant, in conferenza stampa, rispondendo a una domanda sulla disputa legata alla pesca nel canale. Una protesta di decine di pescherecci francesi è in corso nelle acque dell‘isola di Jersey in relazione alle nuove regole sui permessi di pesca.

Londra ha inviato due navi militari e la Francia delle motovedette. La portavoce Vivan Loonela ha parlato dei 41 permessi assegnati da Londra ai pescherecci europei, con “condizioni aggiuntive alle licenze”, sottolineando che a questo proposito “i punti previsti dall’accordo Ue-Gb non sono stati rispettati“. Per questi motivi, ha aggiunto Loonela, attualmente “queste condizioni non dovrebbero essere applicate. Stiamo continuando le discussioni con il Regno Unito e chiediamo calma”, “mentre il pieno rispetto” dell’Accordo di commercio e cooperazione “è essenziale”.

Nel frattempo , anche un portavoce di Downing Street ha riferito che il premier britannico, Boris Johnson, ha “sottolineato il suo incrollabile sostegno a Jersey” in relazione alla protesta di decine di pescherecci francesi nelle acque dell’isola in relazione alle nuove regole sui permessi di pesca post Brexit. Johnson ha definito “ingiustificata” qualsiasi minaccia di bloccare il principale punto di ingresso di Jersey per le forniture. Lo riporta il Guardian. L’invio “dei due pattugliatori d’altura” della Marina è una “misura precauzionale”, ha precisato il portavoce.

