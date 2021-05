Cibo e acqua per i tanti cuccioli di strada in città

(LaPresse) In Egitto, i volontari del Cairo impegnati per rifocillare alcuni cani e gatti randagi della città: il Welfare Awareness team è un piccolo gruppo di quattro volontari, riunito sei mesi fa per aiutare proprio gli animali di strada. In questo anno di pandemia, a causa della riduzione del traffico, gli animali randagi hanno sofferto la fame. I volontari sperano di insegnare alle persone a mostrare più compassione verso gli animali e stanno lavorando a stretto contatto con i bambini “perché quella è la generazione futura”, ha spiegato uno dei volontari.

