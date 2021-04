La richiesta dell'associazione Saharawi all'autorità giudiziaria di Madrid

L’associazione saharawi per la difesa dei diritti umani ha chiesto alla giustizia spagnola di impedire l’uscita dal Paese di Brahim Ghali, leader del Polisario, per farlo rispondere dei gravi crimini contro l’umanità di cui è accusato. L’associazione saharawi per la difesa dei diritti umani, dopo aver appreso della presenza in Spagna sotto falsa identità algerina (con il finto nome di Mohamed Benbatouche) del Segretario Generale del Polisario Brahim Ghali e del suo ricovero nell’ospedale San Pedro de Logroño, ha chiesto alle autorità giudiziarie spagnole, in particolare al procuratore del tribunale nazionale, di prendere provvedimenti per impedire al leader del movimento separatista di abbandonare il territorio spagnolo.

Madrid aveva confermato giovedì sera che Ghali si trovava in Spagna “per ricevere cure mediche” e che era stato trasportato in ospedale “per motivi strettamente umanitari per ricevere assistenza medica”, come hanno confermato all’agenzia di stampa Europapress e al quotidiano La Vanguardia fonti diplomatiche spagnole.

Nel 2016 Brahim Ghali era stato convocato a testimoniare dal giudice del tribunale dell’Alta Corte nazionale spagnola e da allora non si è mai presentato, fuggendo alla giustizia senza piu mettere piede in Spagna fino ad oggi. La difesa delle vittime, che lo accusano di violazione di diritti umani, chiede ora l’avvio di procedimento pubblico e una maggiore cooperazione da parte della polizia spagnola per interrogare Brahim Ghali in ospedale e poi di arrestarlo, secondo il mandato di cattura emesso contro di lui.

