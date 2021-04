I soccorritori hanno rinvenuto diversi oggetti, tra cui parti di una piastra per siluri e una bottiglia di grasso

La marina indonesiana ha reso noto il ritrovamento di alcuni detriti provenienti dal sottomarino scomparso a Bali. I soccorritori hanno trovato diversi oggetti, tra cui parti di una piastra per siluri e una bottiglia di grasso che si ritiene venga utilizzata per oliare il periscopio. Secondo il capo della Marina indonesiana, Yudo Margono, il sottomarino è quindi ufficialmente affondato e non ci sono speranze di trovare in vita in 53 membri dell’equipaggio. I funzionari hanno spiegato che la fornitura di ossigeno è terminata nelle prime ore di sabato, orario locale.

