Ha aperto il fuoco in una struttura della Fedex

Diverse persone sono state uccise a colpi d’arma da fuoco in una struttura Fedex a Indianapolis, e il sospetto uomo armato si è suicidato. Lo ha detto la polizia. Quando gli agenti sono giunti sul posto, nella tarda serata di giovedì, la sparatoria era ancor in corso, ha detto ai giornalisti il portavoce della polizia di Indianapolis, Genae Cook. Cook ha confermato che più persone sono state uccise, ma non ha fornito un numero esatto. Ha aggiunto che l’uomo armato è morto e che il pericolo è cessato. Il video in diretta dai notiziari sul posto mostra il nastro che delimita la scena del crimine nel parcheggio fuori dalla struttura.Un testimone che ha detto di lavorare presso la struttura ha detto a WISH-TV di aver visto un uomo con una pistola dopo aver sentito diversi spari. “Ho visto un uomo con una mitragliatrice di qualche tipo, un fucile automatico, e stava sparando”, ha detto Jeremiah Miller.

