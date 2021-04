Ancora non sono state chiarite le cause degli scontri

(LaPresse) La polizia israeliana ha usato granate assordanti per disperdere una folla di fedeli musulmani a Gerusalemme, che stava pregando nelle ore serali per il Ramadan ad Al Aqsa, all’interno della Città Vecchia. Sul posto schierata anche la polizia a cavallo. Non è ancora chiaro quali siano le cause degli scontri.

