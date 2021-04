Membri dell'Esercito popolare nazionale algerino (ANPA) sono intervenuti mercoledì intorno alle 19.30

Nuova provocazione dell’esercito algerino nella provincia di Jerada. Membri dell’Esercito popolare nazionale algerino (ANPA) sono intervenuti mercoledì intorno alle 19.30, parlando con megafoni, urlando insulti contro uomini delle Forze armate reali (FAR) e delle Forze ausiliarie (FA), in servizio nei posti di sorveglianza marocchini ‘Siga Rguiga’ e ‘Garet Dhane’, nella provincia di Jerada.

Dopo le provocazioni, avvenute all’inizio del mese sacro del Ramadan, mese di pietà, preghiere e perdono, i soldati algerini sono tornati indietro, mentre le forze marocchine sono rimaste calme e serene e non hanno ceduto alle provocazioni, come riporta il sito barlamane.com. Qualche settimana fa i soldati algerini hanno commesso la stessa azione in una località vicino a Mhamid El Ghizlane, al confine marocchino-algerino, senza suscitare la minima reazione da parte marocchina.

Lo scorso marzo, i soldati algerini hanno vietato agli agricoltori di Figuig di accedere alla loro terra a El Arja, che coltivavano da generazioni, con il pretesto che i terreni facevano parte del territorio algerino.

Oltre a queste provocazioni sul campo, ci sono dichiarazioni pubbliche sempre più violente di funzionari algerini contro il Marocco, nonché iniziative diplomatiche e politiche internazionali ostili al Regno del Marocco.

Dopo l’affronto diplomatico di Algeri e dei successi del Marocco sulla questione del Sahara e sul fronte economico, e sotto la pressione di Hirak, movimento di protesta contro il regime militare che ha portato l’Algeria a un vicolo cieco, i generali algerini si sforzano di creare un nemico esterno, in questo caso il vicino marocchino, per distogliere l’attenzione del popolo in preda a una crisi senza precedenti segnata in particolare dalla scarsità di prodotti alimentari di base come latte, olio alimentare, farina, semolino, ecc.

Tuttavia, voci algerine sempre più numerose sui social hanno iniziato a denunciare la deriva dei generali, lanciando slogan come “il popolo marocchino non è mio nemico”, ed elogiando il modello politico ed economico del Regno.

