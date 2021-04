Le testimonianze sono state depositate in vista dell'udienza gup di Roma fissata per il 29 aprile

Tre nuovi testimoni sul caso Regeni confermano le ipotesi della procura e danno nuovi elementi sul coinvolgimento nella vicenda degli agenti dei servizi egiziani per i quali il procuratore Michele Prestipino e il pm Sergio Colaiocco chiedono il processo. Le testimonianze in questione, si apprende, sono state depositate in vista dell’udienza gup di Roma, fissata per il 29 aprile che vede imputati quattro appartenenti ai servizi segreti egiziani: sono tutti accusati di sequestro, e uno di loro risponde anche delle sevizie e dell’uccisione del giovane.

