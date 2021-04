In una carriera lunga decenni come giornalista di inchiesta, Karaivaz ha lavorato per diversi giornali e trasmissioni televisive greche

Giorgos Karaivaz, giornalista greco specializzato inchieste criminali, è stato ucciso oggi vicino alla sua casa nella zona sud di Atene. Karaivaz è stato trovato morto nel primo pomeriggio con diverse ferite da arma da fuoco, accanto alla sua auto nel sobborgo di Alimos, stando a quanto riferito dalla polizia. Private Star Tv, emittente per la quale ha lavorava, ha detto che Karaivaz era appena tornato a casa. Secondo le prime ricostruzioni, due uomini su una motocicletta si sono avvicinati a lui e il passeggero ha aperto il fuoco. In una carriera lunga decenni, Karaivaz ha lavorato per diversi giornali e trasmissioni televisive greche.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata