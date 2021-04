"Rivoluzione di primavera" è la scritta sulle uova

In Myanmar non si fermano le proteste contro il colpo di stato, neppure nel giorno di Pasqua: centinaia di manifestanti sono scesi in piazza a Mandalay e Yangon con in mano uova dipinte con la scritta ‘Rivoluzione di primavera’.

