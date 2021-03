La poppa è stata spostata di 102 metri (334 piedi) dalla riva del canale.

La portacontainer ‘Ever Given’, rimasta bloccata martedì scorso nel Canale di Suez inizia a muoversi. “E’ di nuovo libera“, scrive su Twitter il fornitore di servizio di spedizione Inchcape Shipping, spiegando che le operazioni per disincagliare la nave sono terminate con successo alle 4.30 di questa mattina. “Ulteriori informazioni sui prossimi passi seguiranno una volta che saranno noti” spiega il ‘cinguettio’ social. Intanto il presidente egiziano Abdel Fattah el-Sissi sui suoi profili social dichiara: “Gli egiziani sono riusciti a porre fine alla crisi nonostante la massiccia complessità tecnica dell’operazione”. Il capo dello stato ha aggiunto che il mondo può essere “rassicurato sul percorso dei beni e dei bisogni che passano attraverso l’arteria”.

Il servizio di localizzazione VesselFinder ha modificato lo stato della nave in corso sul suo sito web e anche le agenzie egiziane Leth hanno twittato che la Ever Given è stata parzialmente rimessa a galla, ricordando che al momento 367 navi sono in attesa di transito. Anche il tenente generale Osama Rabei, capo dell’Autorità del Canale di Suez, in Egitto, ha confermato che la nave è stata parzialmente rimessa a galla dopo aver risposto con successo alle “manovre di tiro e spinta“. Rabei ha poi detto che i lavoratori hanno quasi completamente raddrizzato la rotta della nave e che la poppa è stata spostata di 102 metri (334 piedi) dalla riva del canale.

“La MV Ever Given è stata rimessa a galla con successo alle 4.30” di oggi. “Al momento è al sicuro”. Lo si legge sull’account Twitter di Inchcape Shipping, fornitore leader di servizi marittimi e logistica di approvvigionamento.

