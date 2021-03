La navigazione nel canale dovrebbe riprendere quando la nave sarà trainata e ancorata presso i Laghi amari

(LaPresse) La Ever Given è stata disincagliata e rimessa a galla questa mattina, dopo oltre sei giorni. Nelle acque di Suez le sirene delle navi risuonano a festa. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata