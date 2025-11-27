Sciopero Fnsi 28 novembre, il comunicato dei giornalisti di LaPresse

L’Assemblea dei redattori dell’agenzia “condivide e sostiene le motivazioni alla base dello sciopero” per il rinnovo del contratto giornalistico

L’Assemblea dei redattori di LaPresse “condivide e sostiene le motivazioni alla base dello sciopero per il rinnovo del contratto giornalistico proclamato per venerdì 28 novembre dalla Federazione nazionale della Stampa italiana e dalla Consulta delle associazioni regionali di stampa”. È quanto si legge nel testo approvato a maggioranza dall’Assemblea dei redattori di LaPresse.

Anima dello sciopero – preceduto oggi, giovedì 27 novembre, da un’iniziativa del Consiglio nazionale della Fnsi in piazza dei Santi Apostoli a Roma – è il rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico scaduto nel 2016.Dai giornalisti dipende un’informazione libera, autonoma e autorevole.

Come ha ricordato Fnsi, nel 2023 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlò dell’importanza del lavoro giornalistico: “Il contratto di lavoro dei giornalisti, scaduto ormai da anni, costituisce il primo elemento dell’autonomia della categoria”.