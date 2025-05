A Torino dal 15 al 19 maggio lo stand ospiterà oltre 70 eventi e 50 ospiti

Torna dal 15 al 19 maggio il Salone internazionale del Libro di Torino, giunto alla sua XXXVII edizione. Importante, come da tradizione, la presenza dello stand delle Marche che farà da palcoscenico ad oltre 70 eventi e 50 ospiti tra Case editrici, la presentazione di Festival, rassegne e premi letterari.

I Quaderni del Consiglio regionale

Ampio spazio anche ai libri editi nella collana dei “Quaderni del Consiglio regionale” con gli interventi dei consiglieri regionali Romano Carancini, che presenterà il volume “La guerra in Grecia – Alcuni appunti di questa dura e aspra lotta”, e Micaela Vitri, componente del comitato dei “Quaderni” e impegnata in 7 presentazioni di autrici e autori della provincia di Pesaro e Urbino.

Venerdì 16

La consigliera regionale Anna Menghi sarà presente venerdì 16 maggio alla presentazione del volume “Autismo è…questione di neurodivergenza” assieme all’autrice Paola Giosuè.

Domenica 18

Domenica 18 maggio, alle ore 12,30, l’evento dal titolo “Le Marche. La regione dei cento editori” dedicato al “SEM” il Salone dell’editoria Marche e a tutti gli editori marchigiani. Previsti gli interventi del presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, e dei direttori artistici del SEM, Giancarlo Galeazzi e Mimmo Minuto.

Le iniziative dell’assessorato alla cultura delle Marche

Allo stand Marche, dove sarà presente per diverse iniziative anche l’assessore regionale alla Cultura, Chiara Biondi, verranno anche annunciate le prossime edizioni di iniziative e rassegne di successo, quali i Premi letterari “Dolores Prato – Città di Treia” e “Giovanni Crocioni”, i Festival “MArCheSTORIE”, “Le parole della Montagna”, “Passaggi Festival”, il Festival del giornalismo culturale di Urbino. Sarà anche occasione per celebrare il “genio” di Dante Ferretti, ospite all’evento “Marche d’Autore” e per presentare la candidatura dei teatri marchigiani a patrimonio mondiale dell’Unesco.

