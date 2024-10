Il sindaco di Torino: "La sua scomparsa improvvisa ci lascia attoniti"

Lutto nel giornalismo per la scomparsa di Paolo Griseri. L’editorialista della Stampa, classe 1957, già vicedirettore del quotidiano torinese, è mancato ieri a Torino. Sul sito della Stampa il lutto per la scomparsa.

Paolo Griseri, la carriera

Arrivato al quotidiano torinese nel 2020, esperto dell’industria e di sindacati, dagli anni Ottanta ha seguito le vicende Fiat, prima per il Manifesto e poi come inviato de la Repubblica. Per Editori Riuniti, con Massimo Novelli e Marco Travaglio, ha scritto ‘Il processo’. Con Sergio Chiamparino ha pubblicato per Einaudi ‘La sfida. Oltre il Pd per tornare a vincere. Anche al Nord’. Nel 2012, sempre per Einaudi, ha pubblicato ‘La Fiat di Marchionne. Da Torino a Detroit’.

Il sindaco di Torino Lo Russo: “La scomparsa di Griseri ci lascia attoniti”

“L’improvvisa scomparsa di Paolo Griseri ci lascia addolorati e attoniti”. Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, sulla morte dell’ex direttore de La Stampa Paolo Griseri. “Lascia un vuoto grandissimo, e il ricordo delle lunghe chiacchierate sulla città: bei momenti che abbiamo condiviso nel corso degli anni – aggiunge – Nei diversi ruoli in cui si era avvicendato prima a La Repubblica e poi a La Stampa, si era fatto interprete dei tanti cambiamenti di Torino. Il pensiero in questo momento va alla sua famiglia e ai colleghi insieme al cordoglio e alla vicinanza della Città di Torino”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata