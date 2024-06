Così l'ad dell'azienda parlando con i giornalisti a bordo del Frecciarossa verso Maratea

“La stagione è iniziata molto bene, con una primavera già in crescita rispetto all’anno scorso. Ci aspettiamo un’estate che crescerà ancora. Devo dire che il nostro obiettivo è una crescita di turismo di circa il 10 per cento rispetto all’anno precedente”. Così l’ad e direttore generale Trenitalia, Luigi Corradi, parlando con i giornalisti a bordo del Frecciarossa verso Maratea per la presentazione del festival cinematografico Marateale. È un’altra bellissima giornata, per la quarta volta Trenitalia supporta il Marateale sponsorizzando l’evento ma soprattutto spostando tutte le persone che andranno al Marateale in treno – ha continuato Corradi Invito tutti a prendere il treno perché è il modo migliore per raggiungere Maratea in meno di tre ore con il Frecciarossa, rispetto all’auto è un modo molto più comodo, veloce e molto più sostenibile”.

