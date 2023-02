Il giornalista era stato nel magazine per 17 anni

Nuovo direttore per il settimanale Gente: è Umberto Brindani, “tra i più preparati giornalisti dell’attualità italiana. Un nome che peraltro conosce bene il brand di Hearst Italia per esserne stato alla sua guida nel 2004”, si legge in una nota dell’editore. Classe 1958, Brindani inizia la sua carriera subito dopo la laurea in filosofia, con la collaborazione alla rivista Il Mulino e poi alla Gazzetta di Parma. Nel 1984 frequenta l’Istituto per la formazione al giornalismo di Milano e viene assunto dal mensile di economia Espansione. Nel 1986 partecipa alla fondazione del quotidiano ItaliaOggi e subito dopo è chiamato a Panorama.

Il magazine lo vede per 17 anni in redazione, ne diventerà vicedirettore e poi condirettore. Nel 2004 è chiamato a dirigere Gente, per passare in seguito al settimanale Chi e poi a Tv Sorrisi e Canzoni. Nel 2010 assume la direzione del settimanale Oggi, a cui è legato fino al gennaio 2022. Brindani ha pubblicato nel 2012 il libro Elogio dell’uomo perbene (Aliberti editore). È sposato e ha due figli. “Umberto Brindani, nella sua carriera, ha lavorato nelle redazioni e ha diretto tutti i più importanti periodici familiari italiani”, il commento di Massimo Russo, Hearst Chief Content Officer/Direttore Editoriale.

“Il suo ritorno a Gente, ora, è l’inizio di una sfida che parte all’insegna dell’esperienza e di una straordinaria capacità di interpretare i grandi fatti dell’attualità, la dimensione del servizio ai lettori, il mondo dei personaggi dello spettacolo. Si tratta delle tre aree chiave della testata, accomunate da un’attenzione ai valori del vivere meglio, che ispirano l’attività di Hearst attraverso tutti i propri titoli e su tutte le piattaforme”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata