Foto da Facebook

I due chiedevano l'elemosina in via Giulia, ora hanno scritto 'Codice diamante 5272'

“Vivevamo per strada facendo l’elemosina, non è stato facile e tante persone ci hanno fatto i dispetti. Ci ha aiutato un uomo, Carlo Bertini, per ringraziarlo abbiamo deciso di scrivere un libro“. Lo dicono a LaPresse Stefano e Milena, due clochard che vivevano in una tenda a via Giulia e che hanno vissuto 8 anni per strada fino a che Carlo non gli ha offerto un camper dove vivere. Il libro si intitola ‘Codice diamante 5272’. Il titolo nasce dall’unione della data di nascita di Vasco Rossi, il loro cantante preferito, e di Carlo. “Il libro parla proprio di lui, è stato per lui e grazie a lui che lo abbiamo scritto. Lo avevamo iniziato e quando gli abbiamo raccontato che volevamo scrivere la sua storia, ci ha regalato un quaderno e siamo riusciti a finirlo. Quando ci ha offerto di andare a vivere nel camper eravamo un po’ restii perché vivevamo per strada da 8 mesi. È più di un benefattore, ci ha sempre aiutato poi è stato licenziato e ha dovuto vendere il camper. Ora viviamo in un altro camper, che ci ha dato una comunità”, raccontano. Nel libro viene raccontata “la storia di Carlo, che si chiama Claudio che dopo essere stato sospeso dalla Banca decide di aprire un supermercato per dare lavoro ai poveri. Ce la farà ad aprire questo supermercato visto che deve convivere con l’omosessualità del figlio, i tradimenti della moglie Simona le avances della commercialista Sonia?”. Per ora “il libro ha venduto più di 100 copie e stiamo cercando di metterci via i soldi per comprarci il libro di Nerone di Alberto Angela”, raccontano. “Non c’è differenza tra la povertà e la ricchezza, volevamo scrivere una storia che raccontasse le motivazioni di quella definita ‘diversità’ e abbiamo voluto che l’essere umano non avesse paura delle persone solo per l’aspetto visivo, perché magari chiedono l’elemosina o vestono male. Siamo convinti di essere molto di più”, hanno concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata