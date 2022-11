L'edizione del capoluogo toscano si affianca a quelle di Milano, Roma, Torino e Bologna. Il direttore Pacifici: "Grande soddisfazione"

Da oggi Metro, il free press più diffuso in Italia, rafforza la sua presenza sul territorio nazionale con la nuova edizione di Firenze, che si affianca a quelle già pubblicate a Milano, Roma, Torino e Bologna. Lo comunica l’editore in una nota. Le edizioni di Firenze si avvarranno di pagine locali dedicate agli eventi cittadini e alle attività sportive, oltre ai fatti e alle curiosità: un mix perfetto per essere informati nel modo giusto con testi brevi ed efficaci.

La distribuzione sarà capillare nei punti più strategici delle città tramite promoter. Nei giorni di lancio in città verranno distribuite 10mila copie.

La raccolta pubblicitaria di Metro locale viene affidata alla Concessionaria Media4U s.r.l. mentre quella nazionale e web alla Azerion s.r.l.

Il direttore Stefano Pacifici ha espresso grande soddisfazione per il consolidamento diffusionale della testata, che rafforza la presenza del brand Metro sul territorio italiano.

Il quotidiano Metro free press sfogliabile sarà presente anche sul digitale attraverso il sito metronews.it, sito che solo nell’ultimo anno ha avuto un incremento di utenza del 236%.

